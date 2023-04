Fedez e Chiara Ferragni, c'è un accordo scaccia crisi: "Lei si deve limitare"

Fedez e Chiara Ferragni, stando a quanto sostengono i beninformati, avrebbero stretto una sorta di accordo scaccia crisi. In cosa consiste?

Fedez e Chiara Ferragni: c’è un accordo scaccia crisi

A distanza di qualche mese dal Festival di Sanremo 2023, Fedez e Chiara Ferragni starebbero ancora combattendo con una specie di crisi di coppia. Anche se i due hanno più volte smentito la cosa, la loro sparizione social ha contribuito al chiacchiericcio. A tutto ciò si aggiunge l’ultima indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, secondo cui i Ferragnez avrebbero stretto una specie di accordo.

Fedez e Chiara: in cosa consiste l’accordo?

Sul settimanale Oggi si legge:

“Lei deve limitare le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”.

Insomma, l’accordo sembra voluto da Fedez, che avrebbe imposto a Chiara di limitare le sue frequentazioni. E’ davvero questa la realtà dei fatti?

Fedez e Chiara, dalla crisi all’accordo: e se fosse tutto un bluff?

Al momento, non sappiamo se l’indiscrezione sull’accordo rappresenti la realtà dei fatti o meno. Una domanda, però, sorge spontanea: se tutto questo fosse un bluff? Non dimentichiamo, infatti, che a breve uscirà la seconda stagione de The Ferragnez e in qualche modo bisognava pur condirla, non trovate?