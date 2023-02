Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme: le foto di Franco Lucia

Fedez e Chiara Ferragni sono stati avvistati di nuovo insieme, ma ancora non hanno smentito le voci che li vogliono in crisi.

Mentre sui social continuano ad avvicendarsi le voci in merito a una loro presunta crisi, Chiara Ferragni e Fedez hanno partecipato insieme a una festa per bambini a cui era stato invitato il loro figlio Leone.

Chiara Ferragni e Fedez insieme a una festa

Da giorni si avvicendano voci in merito a una presunta crisi tra i Ferragnez che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, hanno evitato di mostrarsi insieme sui social. Chiara Ferragni ha persino postato alcune foto in cui non indossava la fede, e questo ha scatenato ancora di più le indiscrezioni in merito al suo presunto addio al marito.

A seguire però i due sono stati avvistati insieme al ristorante di Antonino Cannavacciuolo e anche ad una festa per bambini a cui avrebbe partecipato anche il padre del rapper, Franco Lucia (che lo ha immortalato nelle sue stories).

Insomma, i due continuano a vivere sotto lo stesso tetto e a svolgere la loro vita di sempre, ma finora hanno preferito non smentire i rumor che li vorrebbero in crisi.

Chiara Ferragni è stata anche presa di mira sui social perché le sue foto senza il marito (ma insieme a tutti gli altri membri della sua famiglia) sembrerebbero a molti una forzatura montata ad arte per ottenere visibilità. Lei e Fedez infatti prima erano soliti postare quasi quotidianamente le loro stories insieme, e in tanti si chiedono se torneranno a farlo. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i fan sono in attesa di ricevere ulteriori delucidazioni.