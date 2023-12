Fedez e Chiara Ferragni: gli scatti bollenti durante la vacanza in Svizzera

Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso una breve vacanza in Svizzera e, sui social, hanno condiviso alcuni scatti bollenti che non hanno mancato di stupire i loro fan.

Chiara Ferragni e Fedez: gli scatti bollenti

Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi alcuni scatti bollenti immortalandosi difronte a uno specchio del bagno dell’hotel in cui hanno alloggiato, in Svizzera. In particolare il rapper si è mostrato a petto nudo, mentre l’influencer lo abbracciava senza reggiseno e con un sottile tanga color carne. Gli scatti in questione hanno stupito i fan e, in molti, hanno preso di mira la coppia accusandola di esibizionismo. I due, come sempre, hanno preferito non replicare alle critiche dei fan e in tanti si chiedono se in futuro lo faranno.

In più d’un occasione Chiara Ferragni ha sottolineato di volersi sentire libera di mostrare il proprio corpo, con o senza veli. In passato, proprio per questo motivo, l’influencer è stata accusata dai fan di non essere una brava madre. “Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo. Perché una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo? Perché deve avere paura di dare un’idea sbagliata invece che sentirsi bene dentro la sua pelle?”, ha dichiarato l’influencer.