Fedez e Chiara Ferragni, il ritorno alla normalità dopo l'intervento: i Ferragnez al parco con Leone e Vittoria.

Dopo l’intervento e il ricovero presso il San Raffaele di Milano, Fedez e Chiara Ferragni provano a tornare alla normalità. Il rapper e l’imprenditrice hanno trascorso la domenica al parco. Ovviamente, con loro c’erano i figli Leone e Vittoria.

Fedez e Chiara Ferragni: il ritorno alla normalità

A distanza di un paio di settimane dall’intervento a causa di un tumore endocrino del pancreas, Fedez sta provando a tornare alla normalità. Come aveva dichiarato durante il ricovero al San Raffaele di Milano, riabbracciare i suoi figli avrebbe rappresentato il ritorno “a vivere“. E così è stato. Appena è stato dimesso dall’ospedale, Federico Lucia è tornato da Leone e Vittoria e il sorriso è riapparso sul suo volto. Nelle ultime ore, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta con i bambini.

I Ferragnez al parco con i bambini

Fedez e Chiara hanno portato Leone e Vittoria al Parco Simpione, vicino casa. Hanno trascorso il pomeriggio con i bambini, tra un giro sulle giostre e uno sull’altalena. I bimbi sono apparsi felici come non mai di rivare finalmente la famiglia unita. Con i Ferragnez, neanche a dirlo, anche le sorelle di lei, ovvero Valentina e Francesca.

Il ritorno alla normalità è la migliore medicina

La convalescenza di Fedez sarà ancora lunga, ma il sorriso è tornato sul suo volto.

Il merito è di Leone e Vittoria che riescono a fargli dimenticare il bruttissimo periodo che ha vissuto. Al momento, Federico non ha riparlato con i fan della malattia, per cui non sappiamo quali saranno e, soprattutto, se ci sarà bisogno di ulteriori cure.