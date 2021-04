Fedez e Chiara Ferragni in coordinato con i figli: i maglioni personalizzati

I Ferragnez seguono la moda dei mini-me e presentano dei maglioni personalizzati in coordinato con i loro figli Leone e Vittoria.

I Ferragnez continuano a conquistare i social e con l’arrivo di Baby Vittoria il loro successo è ancora più grande. La famiglia è sempre protagonista di scatti e video meravigliosi. Nelle stories la famiglia mostra momenti speciali e la gestione della gelosia del primogenito Leone, ma anche la moda mini-me che sta conquistando tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Fedez e Chiara Ferragni in coordinato con i figli

I Ferragnez stanno mostrando look familiari di grande successo.

I nuovi maglioni abbinati e personalizzati per Chiara, Fedez, Leone, Vittoria e anche Matilda, stanno diventando oggetto del desiderio di tutti i genitori. La famiglia ha indossato dei maglioncini bianchi con le righe blu, con la scritta Ferragnez ricamata in rosso sulla schiena, un cuore sul petto e le iniziali dei loro nomi. Si tratta dei modelli della collezione “Solo per te” firmati Uno Cashmere, realizzati in versione per adulti e per bambini.

Ne hanno uno anche per il cane, Matilda, da sempre accanto a Chiara Ferragni.

Questi modelli sono pezzi unici e non sono disponibili sul sito del brand, anche se ci sono delle varianti personalizzate ma in tinta unita, che costano tutti 420 euro. Quelli indossati dalla famiglia Ferragnez sono stati regalati dal marchio per celebrare la nascita della dolce Vittoria. La moda mini-me è molto apprezzata dalle star. Moltissime mamme famose scelgono di condividere il proprio look con i figli, seguendo questo trend davvero adorabile. Anche Chiara Ferragni e Fedez volevano far parte di questa tendenza e il successo, come sempre, è stato incredibile. Ora tantissime famiglie vorranno imitarli e cedere a questi look davvero meravigliosi.