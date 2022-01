Fedez e Chiara Ferragni in crisi? “Il rapporto si starebbe compromettendo”

Secondo indiscrezioni Fedez e Chiara Ferragni starebbero attraversando un periodo di crisi.

Fedez e Chiara Ferragni stanno attraversando un periodo di crisi? Da tempo la coppia ha smesso di mostrarsi sui social affiatata come un tempo e, secondo indiscrezioni, c’entrerebbe una terza persona.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi

Secondo indiscrezioni Chiara Ferragni e Fedez sarebbero in crisi e tra i due potrebbero essersi inserita una terza persona (per altro famosa, secondo i rumor in circolazione) che starebbe minando la serenità della coppia.

Sulla vicenda al momento non vi sono conferme e i due si sono guardati bene dal confermare o smentire simili voci. Da tempo i fan dei social hanno però notato che i due abbiano smesso di mostrarsi insieme sui social a parte quando, alcune settimane fa, si sono regalati una cena romantica al ristorante di Carlo Cracco (forse proprio per mettere a tacere le voci che li vorrebbero in crisi? Chissà).

Fedez: la terapia di coppia

Fedez e Chiara Ferragni hanno svelato che da circa un anno si starebbero sottoponendo a una terapia di coppia che li avrebbe aiutati a crescere, a conoscersi meglio e a comunicare di più. Alcuni spezzoni della loro terapia di coppia sono stati ampiamente raccontati in The Ferragnez – la serie.

Chiara Ferragni e Fedez: l’amore

La coppia è uscita allo scoperto nel 2017 e nel 2018 i due sono diventati genitori per la prima volta del loro piccolo Leone.

A seguire, a marzo 2021, sono diventati genitori della piccola Vittoria. Nel 2022 la coppia ha svelato che dovrebbe traslocare in un appartamento più grande e dotato di tutti i comfort nella zona di City Life a Milano (dove i due hanno acquistato insieme la loro prima casa). Ancora non è chiaro quando i due traslocheranno nel nuovo appartamento e i fan non vedono l’ora di saperne presto di più.

La coppia smentirà finalmente le voci in circolazione in merito alla loro presunta crisi?