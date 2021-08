Fedez e Chiara Ferragni, le vacanze da sogno con i piccoli Leone e Vittoria

Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso una vacanza da sogno in Sardegna. Le foto e tutto quello che c'è da sapere.

Per le loro vacanze del 2021 Fedez e Chiara Ferragni hanno optato per le bellezze della Costa Smeralda dove hanno trascorso una vacanza da sogno insieme ai loro bambini, Leone e Vittoria.

Fedez e Chiara Ferragni: le vacanze del 2021

L’amore procede a gonfie vele per Fedez e Chiara Ferragni, che stanno trascorrendo le loro vacanze del 2021 all’insegna della famiglia e del relax. La coppia ha trascorso le vacanze in Costa Smeralda soggiornando in alcuni dei resort più lussuosi dell’Isola e ovviamente insieme a loro sono sempre stati presenti i due figli, Leone (di 3 anni) e la piccola Vittoria.

Sui social la coppia non ha mancato di convidere con i fan alcuni scatti e video delle loro vacanze, dai luoghi visitati fino ai momenti di svago e di riposo in spiaggia.

Per la coppia quella in Sardegna è stata la prima vacanza “in quattro” visto che la piccola Vittoria è nata appena qualche mese fa (il 23 marzo 2021). I due sono più felici che mai e, nonostante quante polemica, si sono goduti la loro vacanza tra le prelibatezze e alcuni dei luoghi più suggestivi della Sardegna.

Chiara Ferragni e Fedez: le polemiche

Durante la loro vacanza in Sardegna Chiara Ferragni e Fedez sono stati travolti dalle polemiche per un regalo che è stato fatto alla famosa influencer.

Lei stessa ha infatti mostrato via social di aver ricevuto in regalo un piccolo scrigno contenente alcune conchiglie prese direttamente da una spiaggia in Sardegna. La vicenda ha fatto inferocire i tanti fan Sardi dell’influencer.

Per quanto riguarda Fedez invece, attraverso i social il rapper si è scagliato contro Salmo, contro cui è stata aperta un’inchiesta per il suo concerto a Olbia (in barba alle misure di sicurezza). I due rapper hanno avuto un acceso botta e risposta tramite social.

Fedez e Chiara Ferragni: i prossimi progetti

Molto presto i Ferragnez lasceranno la Sardegna per fare ritorno a Milano e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di sapere quali saranno i loro prossimi progetti. La coppia a quanto pare ha acquistato un lussuoso appartamento nel quartiere di CityLife a Milano e molto presto dovrebbero traslocare lì insieme ai loro due bambini. I fan sono impazienti di saperne presto di più!