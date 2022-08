Fedez e Chiara Ferragni sull’orlo del precipizio a Ibiza: la risposta del rapper

Fedez ha replicato alle polemiche scatenate dalla sua foto sull'orlo di un precipizio insieme a sua moglie Chiara Ferragni.

Fedez: la replica alle critiche

Chiara Ferragni e Fedez sono stati criticati da numerosi utenti per il video pubblicato sui social dove si può vederli sull’orlo di un precipizio a Ibiza.

La foto ha fatto infuriare gli utenti che hanno affermato che la coppia abbia rappresentato un “cattivo esempio” per i fan, e anche la madre di Chiara Ferragni – Marina Di Guardo – ha dato prova di non aver apprezzato il loro gesto. A seguire Fedez ha replicato alle polemiche affermando: “Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza e quindi non vedo dove sia il problema, francamente”.

La sua risposta basterà a placare le polemiche?

Le condizioni di Fedez dopo la malattia

Fedez è stato operato alcuni mesi fa per un tumore neuroendrocino del pancreas. In queste ore il rapper ha svelato anche come starebbe oggi, ad alcuni mesi di distanza dalla malattia:

“Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione diciamo non posso più fare il pazzerello con cibi e alcol, non che prima lo facessi.

[…] Come dirla in francese, mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino ogni volta che vado al cess. è una festa”, ha affermato.