Fedez e Chiara Ferragni sulla piccola Vittoria: “Sta meglio, potrebbe essere dimessa dall’ospedale domani”

La piccola di casa Lucia-Ferragni sta meglio, come hanno confermato anche mamma Chiara e papà Fedez nell'ultimo post sui social

Vittoria Lucia Ferragni sta finalmente meglio, come conferma l’ultimo post condiviso da mamma Chiara sul sul profilo Instagram. Nella foto la bambina appare sorridente e illuminata dal sole, mentre stringe fra le mani una soffice coperta bianca. I Ferragnez non hanno mancato di ringraziare tutti coloro i quali si sono preoccupati per lei in questi giorni di angoscia, annunciato peraltro che molto probabilmente la piccola potrà tornare a casa domani.

Il testo scritto dall’imprenditrice cremonese non lascia dunque dubbi: “Vittoria vuole ringraziarvi per i dolci messaggi e i pensieri. Questa foto è stata scattata ora. Si sente bene”. Anche papà Fedez ha voluto condividere lo stesso scatto sulla sua pagina social, confermando che tra poche ore Vittoria potrà lasciare l’ospedale e tornare dal fratellino Leone.

Vittoria Lucia Ferragni: ecco perché è stata ricoverata

La secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez è stata ricoverata in ospedale dopo aver contratto il virus respiratorio sinciziale, molto frequente nei bambini piccoli. Per questo lo stesso rapper ha invitato i genitori con figli di pochi mesi a stare particolarmente attenti. Solo nelle scorse ore, i Ferragnez avevano raccontato ai fan che Vittoria non aveva ancora l’ossigeno ai normali livelli, ma per fortuna oggi le cose sono già nettamente migliorate.