Fedez e Chiara Ferragni svelano chi tra loro guadagna di più: la confessione

In una diretta social Chiara Ferragni e Fedez hanno svelato ai fan chi tra loro due guadagnerebbe di più.

Chiara Ferragni e Fedez: chi guadagna di più

Con la loro vita tra comfort e lussi Chiara Ferragni e Fedez hanno attirato l’attenzione di centinaia di migliaia di follower.

In queste ore i due hanno risposto ad alcune domande dei fan via social proprio in merito a quanto ammonterebbero i loro guadagni e, a quanto pare, nel 2015 a guadagnare di più sarebbe stato Fedez. A seguire la questione si sarebbe però ribaltata, e sarebbe stata Chiara Ferragni a portare le cifre più esagerate a casa.

“Dai diciamo che siamo simili su quel piano. Sì nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato.

No, non lo so dai. Girl power! Ferragnez power diciamo. Viva il matriarcato. Dai non è il mio mantenuto ragazzi, lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto“, ha dichiarato la celebre imprenditrice digitale, mentre Fedez ha risposto: “Siamo simili da quel punto di vista, anzi in quel periodo lì ero più ricco io di te. Non ridete dai, smettetela di ridere. Raga è vero, ma lavoro anche io, non sto mica fisso a casa a tenere pulito.

Non faccio il casalingo, che è un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. No che non sono il mantenuto di Chiara. Dai dillo che dividiamo tutto a metà. Girl power cosa? Paghi tu tutto allora se dici così. Diciamo che è family power tutto diviso“.

I due hanno ammesso dunque di guadagnare grosso modo le stesse cifre e in tanti sono curiosi di sapere quanto la coppia abbia speso per il suo ultimo acquisto: un appartamento multiaccessoriato nel quartiere di CityLife a Milano.