Fedez e Chiara Ferragni, terzo figlio in arrivo? Il rapper vuota il sacco

Fedez e Chiara Ferragni stanno provando ad avere il terzo figlio? Il rapper ha raccontato la verità.

Fedez e Chiara Ferragni stanno cercando di avere il terzo figlio? E’ questa la domanda più gettonata del web, dopo che qualche esperto di gossip ha parlato di un probabile nuovo arrivo in casa Ferragnez. Nelle ultime ore, il rapper ha deciso di rompere il silenzio e ha vuotato il sacco.

Fedez e Chiara: terzo figlio in arrivo?

Dopo le polemiche per il selfie pericoloso ad Ibiza, Fedez si è concesso un po’ di tempo per rispondere alle domande dei fan. Tra i tanti quesiti che gli hanno posto, uno riguardava l’arrivo di un terzo figlio. Secondo alcuni esperti di gossip, infatti, i Ferragnez stanno provando a dare un fratellino o una sorellina a Leone e Vittoria. Qual è la verità? Federico Lucia non ha alcun dubbio.

Le parole di Fedez e Leone

Per rispondere alla domanda sul terzo figlio in arrivo, Fedez ha chiesto l’aiuto del primogenito Leone. Il rapper, senza troppi giri di parole, ha dichiarato:

“Vorresti un fratellino o una sorellina? Non lo sai? No, non avremo un altro figlio“.

Pertanto, nessun terzo figlio in arrivo per i Ferragnez.

Per il momento, l’allegra famigliola è al completo e non ha intenzione di accogliere un altro bebè.

