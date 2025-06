Fedez e Clara dominano il gossip estivo mentre Scelte Stupide scala le classifiche musicali

Scelte Stupide continua la sua ascesa nelle classifiche musicali, raggiungendo la posizione numero 18 tra i singoli più venduti. Insieme a Maschio di Annalisa e A Me Mi Piace di Alfa, si colloca tra le hit estive più ascoltate. Ma non è solo musica; i due artisti sono anche protagonisti di un gossip che sta facendo parlare.

Dopo la pubblicazione di una foto ambigua da parte del magazine Chi, che sembrerebbe immortalare un bacio tra Clara e Fedez, la cantante ha rapidamente smentito: “Sono cose inventate sulla mia vita, ma poi era solo prospettiva”. Un bacio sulla guancia, afferma, ma il paparazzo non è d’accordo, mantenendo che “il bacio c’è stato” e che i due erano “appiccicati” durante un incontro.

Un momento di imbarazzo al Tim Summer Hits

Il gossip ha raggiunto il culmine martedì scorso, quando Fedez e Clara si sono esibiti nel programma Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Al termine della loro performance, il pubblico ha cominciato a intonare “bacio, bacio, bacio”, creando un’atmosfera di grande imbarazzo. I due cantanti hanno cercato di ignorare la situazione, mentre la Delogu tentava di distrarre gli ospiti leggendo un cartello divertente. “Fedez ci sei mandato ci vediamo ad Assago”, ha detto, cercando di alleggerire la tensione.

Altri protagonisti dell’estate musicale

Ma non sono solo Fedez e Clara a far parlare. Il palco del Tim Summer Hits ospiterà anche altri nomi noti della musica estiva. Gaia, Big Mama, Alessandra Amoroso, Annalisa e Iva Zanicchi sono solo alcuni dei nomi che si esibiranno, promettendo di rendere l’estate italiana ancora più vivace. La Zanicchi, in particolare, ha recentemente rilasciato il suo singolo estivo, Dolce Far Niente, e si prepara a infiammare il palco con la sua energia.

Il flop di un reality e polemiche in tv

In un’altra notizia, il nuovo reality di Canale 5, Una Vittoria Per Due, ha chiuso dopo sole quattro puntate, raggiungendo un misero 7,65% di share. Francesca Barra, opinionista del programma, ha analizzato le possibili cause di questo flop. Al contempo, la Rai ha acceso una polemica annunciando l’intervista di Francesca Fagnani a Massimo Bossetti per il suo programma Belve Crime, suscitando opinioni contrastanti tra il pubblico.

Eventi estivi e anticipazioni su Temptation Island

Dal 18 al 22 giugno si svolgerà il Cornetto Battiti Live, un evento imperdibile con un cast di oltre 170 artisti. E mentre ci si prepara a questo grande evento, L’Isola dei Famosi si avvicina alla sua conclusione, con la finale prevista per il 2 luglio. Nel frattempo, i protagonisti di Temptation Island 2025, Alessio e Sonia, promettono di portare un po’ di dramma e turbolenza nelle loro relazioni.

Riflettori accesi su X Factor e il caso Garlasco

Il successo dell’ultima edizione di X Factor ha portato a speculazioni sulla conferma della giuria, ma le sorprese non mancano. Inoltre, Milo Infante ha approfondito il caso di Garlasco durante Ore 14, ospitando l’avvocato di Alberto Stasi e lo scrittore Piero Colaprico, aggiungendo ulteriore interesse a una vicenda già controversa.

Alcuni momenti di leggerezza in un’estate intensa

Infine, il concerto di Al Bano Carrisi ha visto un momento di tensione quando una signora è svenuta tra il pubblico, ma il cantante non ha perso l’occasione per commentare: “Una piccola cura dimagrante ci starebbe bene”, scatenando polemiche e discussioni online. L’estate si preannuncia ricca di eventi, gossip e colpi di scena.