Fedez e Clara: il bacio che scuote il gossip italiano nel 2025

La settimana scorsa, il settimanale Chi ha scosso il mondo del gossip con una foto che sembra immortalare un bacio tra Fedez e Clara. Già da aprile si vociferava di una relazione tra i due, ma ora la questione si fa seria. “Lo avevamo anticipato già ad aprile, quando li abbiamo visti per la prima volta insieme di sera”, afferma la rivista.

E ora, quel bacio, sembra dare conferma a ciò che molti sospettavano.

Le dichiarazioni di Alessandro Rosica

Ad alimentare il mistero ci ha pensato anche Alessandro Rosica, ex confidente di Fedez. Via social, ha lanciato accuse pesanti: “Non è la prima volta che Fedez va con donne impegnate”. Secondo lui, i due avrebbero trascorso due notti insieme a casa del rapper, con l’assistente di Fede a tranquillizzare il fidanzato di Clara, dicendo che si trattava solo di lavoro. Ma la domanda resta: c’è davvero stato un bacio?

Le reazioni sui social

Fedez non ha rilasciato alcun commento ufficiale. Clara, invece, non ha esitato a difendersi su Twitter: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata e ripeto che sono solo delle invenzioni. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”. In poche parole, sembra voler smorzare i toni e ridimensionare la questione, ma il gossip non si ferma.

Il paparazzo parla

A distanza di una settimana, il paparazzo che ha scattato le foto ha deciso di rompere il silenzio. “Dovrebbero ringraziarmi, sembrava che volessero solo quello (essere paparazzati)”. Racconta che ha scattato la foto decisiva in un momento di intimità tra i due, proprio quando Fedez, noncurante dei fotografi, si è avvicinato a Clara. “Era la prospettiva migliore, perché prima ero coperto da Federico, ma erano appiccicati”. Una testimonianza che rafforza l’ipotesi di un legame più profondo.

Ilary Blasi e il gossip

In questo clima infuocato, Ilary Blasi ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina a un suo nemico storico. La conduttrice di Battiti Live ha dimostrato che, nel mondo dello spettacolo, i colpi bassi non mancano mai. Ma chi è il destinatario della sua stoccata? I fan stanno speculando e l’interesse cresce.

Amori e relazioni nel mondo dello spettacolo

Intanto, ci sono novità anche per alcuni ex protagonisti di Amici. Un noto cantante, innamorato di Emma Muscat, si prepara a diventare padre. Ma non è l’unica storia a tenere banco: Francesca Sorrentino, dopo Temptation Island, è diventata tronista a Uomini e Donne. Ogni giorno, il gossip sforna nuovi protagonisti e storie intricate.

Situazioni inaspettate

La vita di Lulù Selassié, figlia di un ex detenuto, si intreccia con le storie di altri volti noti. Uscito dal carcere, ha rilasciato interviste che fanno discutere. E chi non può dimenticare Belen Rodriguez, che ha affrontato una crisi profonda, lontana dalla tv, ma ora pronta a tornare sotto i riflettori?

Il mondo di Amici e la danza

Alessandra Celentano, figura controversa, ha parlato della sua carriera e dei dubbi che ha affrontato. “Avere dubbi significa essere intelligenti”. Una riflessione che apre a discussioni più ampie sulla carriera e le scelte artistiche. E Simona Ventura, con il suo fiuto musicale, non smette di sorprendere, dimostrando di saper riconoscere il talento quando lo vede.