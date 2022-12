Fedez e Ferragni hanno detto "no" ai soldi del Qatar: il motivo

Fedez e Chiara Ferragni hanno detto “no” ai soldi del Qatar.

Il rapper e l’imprenditrice sono stati invitati a partecipare ai Mondiali di calcio, ma hanno preferito rinunciare all’ingaggio per un motivo ben preciso.

Nel corso di una diretta social, Fedez ha svelato un aneddoto interessante sui Mondiali di calcio in Qatar. Il rapper ha raccontato che lui e la moglie Chiara Ferragni sono stati invitati alla manifestazione sportiva, ma hanno preferito rinunciare ai soldi per un motivo che ha a che fare con i loro valori.

Le parole di Fedez

Fedez ha dichiarato:

“Ci avrebbero pagato per andare in Qatar, abbiamo detto di no. (…) Vedere fashion icon mette un po’ tristezza. (…) Si parla tanto di diritti e poi… anche brand italiani che poi si sono esposti, non ha senso vederli lì. Non ha molto senso secondo me”.

Il rapper e la sua dolce metà hanno detto “no” ai soldi che gli hanno offerto per andare in Qatar perché acconsentire avrebbe significato andare contro i valori per cui lottano da quando sono celebrità.

Fedez e Chiara contro i brand in Qatar

Fedez e Chiara hanno rinunciato ai Mondiali di calcio in Qatar e sono stupiti da quanti, sia brand che influencer, hanno accettato di partecipare pur di intascare qualche soldo.