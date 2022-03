Fedez e il post intervento: le sue dichiarazioni e il messaggio di Mark Hoppus

Fedez ha postato il suo primo messaggio dopo le dimissioni dall'ospedale e ha svelato il suo insolito portafortuna.

Fedez ha postato il suo primo messaggio via social dopo l’intervento subito nei giorni scorsi per il tumore neuroendocrino al pancreas e ha mostrato via social un album dei Blin 182 autografato da Mark Hoppus che sarebbe stato il suo personale portafortuna.

Fedez: il post intervento

Attraverso i social Fedez ha ringraziato il personale ospedaliero e i medici del San Raffaele che si sono presi cura di lui durante la degenza in ospedale. Il rapper ha anche mostrato ai fan il suo personale e insolito portafortuna: un disco dei Blink 182 autografato dal suo idolo, Mark Hoppus, anche lui malato di cancro. Nei giorni scorsi il rapper ha scritto proprio al leader dei Blink 182, che gli ha augurato tutto il suo incoraggiamento per la difficile prova da lui affrontata nei giorni scorsi.

“Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”, ha scritto il rapper postando alcune delle foto dei giorni trascorsi in ospedale.

Fedez: come sta

Uscito dall’ospedale Fedez ha dichiarato “Sto bene”, ma in tanti sui social sono in attesa di saperne di più sulle condizioni di salute del rapper, che già ha anticipato di dover affrontare nei prossimi mesi una terapia mirata per riuscire a debellare il cancro.