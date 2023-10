Fedez e il retroscena sul malore in aeroporto, poi l’operazione d’urgenza in ospedale

Fedez in ospedale, in retroscena sul malore in aeroporto poco prima dell’in...

Fedez continua a essere ricoverato in ospedale: mentre si sottopone ad ulteriori accertamenti, è stato diffuso un retroscena sul malore avvertito dal rapper in aeroporto, poco prima che venisse portato in ospedale per un’operazione d’urgenza.

Giovedì 28 settembre, Fedez è stato portato in ospedale e operato d’urgenza per due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. A distanza di pochi giorni, domenica 1° ottobre, il rapper ha dovuto affrontare un nuovo sanguinamento e sottoporsi a una seconda gastroscopia. Le condizioni dell’artista, quindi, rimangono estremamente delicate.

Intanto, mentre il marito di Chiara Ferragni resta ricoverato e sotto osservazione in una stanza privata del reparto di Chirurgia generale del Fatebenefratelli di Milano, diretto da Marco Antonio Zappa, stanno cominciando a trapelare alcune indiscrezioni che riguardano i turbolenti minuti che hanno preceduto il ricovero presso il nosocomio meneghino.

Il racconto

A quanto si apprende, Fedez si trovava in aeroporto insieme al suo staff quando si è sentito improvvisamente male. Subito, è scattato l’allarme e l’artista è stato portato in ospedale. Pochi minuti dopo l’arrivo al Fatebenefratelli, il rapper è stato operato.

La rapidità con cui sono stati effettuati prima il ricovero e poi l’operazione è stata cruciale per salvare la vita di Fedez e metterlo al riparo da eventuali e ulteriori rischi per la sua salute.

Al momento, l’artista è ancora ricoverato e dovrà restare in ospedale per alcuni giorni. Al suo fianco, dopo essere tornata in Italia e aver lasciato di fretta e furia le sfilate di Parigi, la moglie Chiara Ferragni.