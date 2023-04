Fedez e il suo migliore amico hanno litigato? La verità del rapper

Dopo le sempre più insistenti indiscrezioni in merito alla sua presunta lite con l’amico Youtuber Luis Sal, Fedez ha rotto il silenzio sulla questione.

Fedez: la presunta lite con Luis

Da diverso tempo Luis Sal non appare con Fedez nel suo podcast, Muschio Selvaggio, e nei giorni scorsi sono circolate numerose indiscrezioni su una presunta lite tra i due. Sulla vicenda è intervenuto anche Fabrizio Corona, che ha sostenuto che Fedez avesse in atto una liaison segreta con lo Youtuber e che essa avrebbe portato lui e la moglie Chiara Ferragni ad entrare in crisi. Sulla vicenda ovviamente non sono emerse conferme e nelle scorse ore è stato lo stesso rapper a fare chiarezza in merito alla vicenda affermando:

“Che fine ha fatto il mio compagno di Muschio Selvaggio? Se è vero che abbiamo litigato? In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta a parlare con altre persone”.

Al momento Luis non ha rotto il silenzio in merito al suo rapporto con Fedez e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere quale sia la verità attorno alla vicenda.