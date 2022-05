Fedez e J-Ax tornano a seguirsi sui social: tormentone musicale in arrivo?

I fan di Fedez e J-Ax sempre più speranzosi su un loro riavvicinamento dopo la drastica rottura: ecco tutti gli indizi social.

Diversi indizi social e una notizia lanciata da Il Vicolo delle News fanno pensare che la pace tra Fedez e J-Ax sia sempre più vicina e accendono una speranza nei fan dei due cantanti, che di fatto auspicano di rivederli di nuovo insieme sia come amici sia come artisti.

La Instagram Story di Fedez dedicata a J-Ax: è pace fatta?

Nel pomeriggio di domenica 15 maggio 2022 sul profilo Instagram ufficiale del noto rapper Fedez è comparsa una particolare ed inaspettata Instagram Story.

Nella storia in questione il cantante si trova in auto e ascolta a tutto volume la hit di successo “Senza Pagare”, nata da una collaborazione con J-Ax nel 2017, a stupire i fan è stato il tag aggiunto da Fedez alla storia, ossia quello di Alessandro Aleotti in arte J-Ax.

Fedez e J-Ax tornano a seguirsi sui social: nuova collaborazione in arrivo?

Ad alimentare le speranze dei fan di Fedez e J-Ax in merito ad un possibile ritorno di fiamma professionale e non solo, è stata anche una notizia lanciata da Il Vicolo delle News su Twitter.

In particolare grazie ad una segnalazione del giornale online si è scoperto che Fedez e J-Ax sono tornati a seguirsi sui social e dunque i fan adesso sperano che tutto ciò si possa tradurre in un nuovo tormentone estivo di coppia.

La separazione tra Fedez e J-Ax e i segnali di riavvicinamento

Nonostante siano passati anni ormai da quanto Fedez e J-Ax hanno deciso di percorrere strade diverse sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista umano, il loro rapporto continua a intrigare i fan dei due cantanti.

Dal 2018 infatti, ossia dall’anno in cui J-Ax ha lasciato ufficialmente la Newtopia, negli anni sono state formulate molte ipotesi sui motivi della rottura tra lui e Fedez , tuttavia a distanza di tempo, lo stesso J-Ax è tornato a spendere delle belle parole sull’affinità artistica che ha avuto con Fedez in una recente intervista.

Il momento della pace dunque sembra essere vicino e la tesi è avvalorata da un ulteriore indizio: J-Ax ha repostato sul suo profilo la Instagram Story pubblicata da Fedez nel pomeriggio di domenica 15 maggio 2022.