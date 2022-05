Fedez e l’inaspettato spoiler sulla sua nuova canzone: la reazione di Tananai

Il noto cantante Fedez ha fatto un inaspettato spoiler che riguarda la sua nuova canzone, la reazione di Tananai è stata immediata: ecco quanto accaduto.

È trascorso qualche giorno da quando Fedez ha annunciato l’imminente uscita della sua nuova canzone, che il rapper ha inciso insieme a Tananai e Mara Sattei.

Nella giornata di domenica 29 maggio 2022 il marito della Ferragni si è lasciato sfuggire un piccolo spoiler che riguarda il brano e la reazione di Tananai è stata immediata.

Fedez e lo spoiler sulla sua nuova canzone: ecco cosa ha rivelato su “La Dolce Vita”

In una delle tante Instagram Stories pubblicate nella giornata di domenica 29 maggio 2022, Fedez si è lasciato sfuggire uno spoiler che riguarda la sua nuova canzone “La Dolce Vita”, che uscirà il 3 giugno 2022 ed è frutto della collaborazione artistica con il cantante Tananai e l’ex allieva di Amici Mara Sattei.

Nello specifico, il rapper ha rivelato che il produttore del pezzo è d.whale, ossia Davide Simonetta e ha dunque spolierato qualcosa che sarebbe dovuto restare segreto ancora per un po’.

Lo spoiler di Fedez su “La Dolce Vita” e la reazione immediata di Tananai

L’errore compiuto da Fedez ha suscitato l’immediata reazione di Tananai, il cantante di “Sesso Occasionale” ha subito scritto un messaggio privato al rapper, la conversazione è stata resa nota dallo stesso Fedez che ha pubblicato uno screenshot dei messaggi che gli sono stati inviati dal collega.

La Dolce Vita in uscita il 3 giugno 2022: il piccolo estratto è già un successo

Oltre a spolierare chi è il produttore de “La Dolce Vita”, Fedez nella giornata di domenica 29 maggio 2022 ha anche pubblicato un piccolo estratto della base musicale del brano.

Inutile dire che in pochissimo tempo l’audio è diventato virale sui social ed è stato accolto positivamente, è per questo motivo che “La Dolce Vita” ha tutte le carte in regola per diventare la hit dell’estate 2022.