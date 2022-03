Fedez e la malattia, l'annuncio su Instagram: "Ho un problema di salute"

(Adnkronos) – Fedez è malato e deve sottoporsi ad un percorso di cure. Il rapper lo annuncia su Instagram in una serie di stories in cui accenna alla malattia. "Sono qui per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute.

Per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Questo comporta un percorso importante che dovrà fare. Faccio questo video un po' per esorcizzare e tirare fuori un po' di cose", dice, commosso, manifestando l'intenzione di condividere prossimanente la propria vicenda. "Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto. Mi sento di raccontare in futuro questa mia nuova avventura. Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo ad una persona che non è circondata da tanti affetti come sono io, riesco a conferire un senso a questa parentesi della mia vita.

Cosa che a tratti non riesco a dare".