Fedez e la malattia: le parole di Valentina Ferragni commuovono i seguaci.

Qualche ora fa, Fedez ha confessato di avere una malattia che lo costringerà ad un percorso molto delicato. Il rapper ha ammesso di aver bisogno del sostegno di tutta la sua famiglia e il gesto della cognata Valentina Ferragni non è passato inosservato.

Fedez e la malattia: le parole di Valentina Ferragni

Un annuncio che nessuno si aspettava, quello fatto da Fedez nelle ultime ore. Il rapper ha confessato di avere una malattia molto seria, che lo costringerà ad un percorso di cure. Federico Lucia, in lacrime, non è entrato nei dettagli, ma ha ammesso: “In questo momento ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli“. Le sue parole hanno fatto il giro dei social in un lampo e tutti si sono stretti attorno a lui.

Anche la cognata Valentina Ferragni gli ha espresso la propria vicinanza. La sorella di Chiara ha scritto:

“Siamo con te e con voi”.

La vicinanza della famiglia

Prima dell’annuncio ai fan, Fedez ha cercato conforto nella sua famiglia.

Oltre a Chiara e ai piccoli di casa, Leone e Vittoria, il rapper ha parlato della malattia con i suoi genitori, i suoceri e i cognati. Federico, anche nella serie tv The Ferragnez, ha spesso parlato delle rispettive famiglie di origine, descrivendole come onnipresenti, specialmente quella di Chiara. Adesso, però, ha bisogno di tutto il loro sostegno. “L’amore della mia vita, Fedez, ha bisogno di un po’ di sostegno in più in questi giorni.

Ti amiamo più che mai, amore mio. Starai bene presto, sempre circondato dall’amore della tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano tanto“, ha scritto la Ferragni.

Il gesto di Luca Vezil

Anche il cognato Luca Vezil, compagno di Valentina Ferragni, gli ha manifestato pubblicamente la sua vicinanza. Il ragazzo ha condiviso su Instagram una serie di scatti e video che lo ritraggono con Fedez. Il post è accompagnato da un cuore e due spade, simbolo di una battaglia che combatteranno tutti insieme.