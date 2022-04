Fedez e la malattia, parla il chirurgo Massimo Falconi: dall'intervento alle terapie, passando per i controlli e il rischio di recidiva.

Massimo Falconi, il chirurgo che ha operato Fedez presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, ha parlato della malattia che ha colpito il rapper. A suo dire, Federico Lucia ha donato “speranza” a tantissime persone, ricordando quanto sia importante la prevenzione.

Fedez e la malattia: parla il chirurgo

Operato per un tumore endocrino del pancreas, Fedez è stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano nella tarda mattinata di giovedì 31 marzo 2022. Massimo Falconi, il chirurgo che l’ha operato, ha rilasciato un’intervista a Repubblica e ha parlato della malattia di Federico Lucia. Dall’intervento alle terapie, passando per i controlli e il rischio di recidiva: il cancro che ha colpito il marito di Chiara Ferragni si può tenere a bada, ma tutto dipende dalla diagnosi precoce.

Prendere in tempo la malattia è fondamentale. Falconi ha dichiarato:

“La prosecuzione delle terapie, dopo una operazione per rimuovere un Net, varia da paziente a paziente: ci sono casi in cui l’intervento è radicale, grazie alla asportazione totale della massa e, quindi, dopo sono necessari solo controlli, senza terapie oncologiche complementari. In altri casi, invece, in cui si riesce ad asportare solo una parte della malattia, anche l’80-90%, sono poi necessarie delle terapie post-operatorie per controllare la malattia rimanente”.

Fedez ha donato speranza a tutti i malati

Falconi è consapevole che la malattia di Fedez ha avuto una enorme risonanza mediatica e ha sottolineato che non è stato un male.

Il chirurgo ha dichiarato:

“Questo fatto ha avuto una grande risonanza mediatica. Ma ha anche dato speranza a tante persone. E dimostrato l’importanza di una diagnosi precoce”.

Il dotttore ha sottolineato ch Fedez ha avuto un grande coraggio a raccontare pubblicamente questo suo momento di fragilità, donando speranza a coloro che si trovano a vivere la medesima battaglia.

Non solo, il marito di Chiara Ferragni ha dimostrato quanto sia importante la prevenzione.

Le cure del cancro endocrino al pancreas

Il chirurgo ha sottolineato che, nel caso di cancro endocrino del pancreas, la terapia è necessaria soltanto quando non è stato possibile “eliminare del tutto la malattia“, come avviene in presenza di “metastasi epatiche non completamente asportabili“. Il rischio della recidiva, come in tutti i tumori, c’è sempre, motivo per cui i controlli sono fondamentali. Falconi ha dichiarato: