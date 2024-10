Fedez è sparito dai social da diversi giorni, suscitando curiosità e diversi rumors.

Fedez e la nuova fidanzata: chi è la nuova compagna del rapper?

La sua assenza è arrivata poco dopo i recenti sviluppi dell’inchiesta sugli ultrà. Pur non essendo coinvolto direttamente nelle indagini, l’arresto dell’amico e aspirante socio Luca Lucci, insieme alla sua guardia del corpo Christian Rosiello, ha attirato l’attenzione mediatica. Nemmeno per il suo 35º compleanno, il 15 ottobre, il rapper ha pubblicato post o storie su Instagram, nonostante abbia trascorso la giornata con i suoi figli, Leone e Vittoria.

Secondo alcune indiscrezioni, però, la vera novità sarebbe la presenza di una nuova fidanzata al suo fianco. Stando a quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, come riporta leggo.it, Fedez avrebbe iniziato una relazione seria con Vittoria, una ragazza di 27 anni, nata nel 1997. Mora e completamente diversa dalla sua ex, Vittoria proviene da una nota famiglia milanese e i due si sarebbero conosciuti durante l’estate in Sardegna.

Fedez ha una nuova fidanzata: chi è Vittoria?

La relazione sembra essersi evoluta rapidamente, tanto che il rapper avrebbe già informato le persone a lui vicine. Vittoria non è solo una giovane di buona famiglia: ha anche una solida formazione accademica, con una laurea in Fashion Marketing e specializzazione in Fashion e Merchandising. Secondo Parpiglia, Fedez starebbe trascorrendo il compleanno in compagnia della nuova fidanzata, confermando che il loro legame è diventato importante in breve tempo.