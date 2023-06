Prosegue il botta e risposta tra Fedez e Luis Sal sui motivi che hanno portato quest’ultimo ad abbandonare il podcast Muschio Selvaggio. Tra accuse di egocentrismo e discorsi concordati, spuntano anche richieste di 600 mila euro e stipendi non pagati.

Fedez e Luis Sal: il botta e risposta prosegue

Da tempo, ormai, non si fa che parlare della fine dell’amicizia tra Fedez e Luis Sal. Il rapper, messo spalle al muro, ha spiegato durante una puntata di Muschio Selvaggio il motivo per cui il socio non era più al suo fianco. A distanza di qualche giorno, anche Luis ha rotto il silenzio. Il ragazzo ha pubblicato un video sul canale YouTube del podcast – “E’ anche il mio canale, per ora” – e ha lanciato pesanti accuse a Federico.

Le accuse di Luis Sal a Fedez

Luis Sal, con un filmato geniale preparato ad hoc, ha spiegato di aver mollato Muschio Selvaggio perché non si è più sentito coinvolto nel progetto. “Questo non doveva essere un luogo dove parlare ancora di Fedez“. Quando l’ha fatto presente a Federico si è sentito etichettare come un “ingrato di me**a“. Luis, in modo ironico, ha concluso: “Fede non voglio giocare a questo giochino, non giochiamo più. Dillo alla mamma, dillo all’avvocato“.

Fedez replica a Luis Sal

Poco dopo, Fedez ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha replicato a Luis Sal. Stando a quanto sostiene il rapper, l’amico ha smesso di pagare i dipendenti di Muschio Selvaggio, lasciando debiti e chiedendogli 600mila euro per chiudere la faccenda. Ovviamente, Luis non ha incassato in silenzio. Via IG, ha condiviso un estratto video del Barbiere di Siviglia: l’aria di Gioacchino Rossini La calunnia è un venticello.