Le storie di Fedez sui social stanno preoccupando i fan: il rapper ha parlato di un problema di salute ed è scoppiato in lacrime.

Fedez in lacrime sui social: il suo è stato un messaggio inaspettato che ha fatto preoccupare i fan. Al famoso rapper è stato trovato un problema di salute che lo costringerà a iniziare “un percorso importante”. In futuro ne parlerà con i suoi fan, per il momento si stringe alla sua amata famiglia.