Fedez e Salmo, pace fatta? La cena a Milano: “Quasi amici”

Dopo la lite avuta durante l’estate 2021 per il concerto a sorpresa di Salmo a Olbia (dove centinaia di persone si erano assembrate sotto al palco senza rispettare le norme anti-Covid) Fedez e il rapper si sono visti per una cena a Milano.

Fedez e Salmo a cena insieme

Pace fatta per Fedez e Salmo? I due artisti si sono mostrati durante una cena a Milano e il marito di Chiara Ferragni, che per primo ha condiviso la loro foto insieme, ha scritto: “Quasi amici”. Il messaggio del rapper sembra quasi voler chiarire la domanda che tutti i loro fan si stanno facendo visti i recenti trascorsi dei due che, durante l’estate, hanno finito per dirsene di tutti i colori a causa del concerto di Salmo a Olbia.

Salmo: il concerto

Nella sua città natale, Olbia, Salmo ha organizzato un concerto a sorpresa dove centinaia di persone si sono accalcate sotto al palco senza la minima attenzione per le norme anti Covid o per la propria e altrui sicurezza. Il gesto fatto dal rapper – su cui anche le forze dell’ordine hanno deciso di aprire un fascicolo – aveva mandato su tutte le furie il marito di Chiara Ferragni, che ha tuonato:

“Non mi ha stupito che tu non abbia rispettato le regole.

Mi ha stupito che tu non abbia rispettato le persone. Tutto è politica quando coinvolge la vita e il lavoro dei cittadini, quindi mi dispiace dirtelo caro Salmo, ma quello che hai fatto è politica, e per di più della peggior specie. Se dopo che hai compiuto 18 anni ti senti ancora in dovere di fare le ca*ate solo perché le fanno anche gli altri, è molto grave”.

La replica di Salmo

Salmo aveva risposto a Fedez con un messaggio al vetriolo in cui aveva affermato: “Non ho aderito alle tue iniziative (di beneficenza, ndr), seppur giuste, perché mi stai sul caz*o e io questa cosa non te l’ho mai nascosta. Però so che sei un ottimo politico, sei bravissimo ed è quello che devi fare, te lo auguro. Ecco perché ti ho chiesto un consiglio su come organizzare una raccolta fondi per la Sardegna. In quello sei bravissimo”, e ancora: “Però sono sincero, non volevo avere nulla a che fare con te. Ma voglio chiederti se ogni qualvolta dovrò discutere con te, lo farò con un artista o un politico“.