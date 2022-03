Fedez è stato operato al San Raffaele di Milano: come sta?

Dopo l’annuncio della malattia, Fedez è stato operato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il rapper ha sempre avuto accanto sua moglie Chiara Ferragni e i suoi genitori. I figli Leone e Vittoria, in questo momento delicato, sono stati affidati alla zia Valentina.

Fedez è stato operato presso il San Raffaele di Milano

“Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo“, aveva scritto Fedez sui social qualche giorno fa.

Oggi, grazie ad un’indiscrezione lanciata da Fanpage, sappiamo che quella “giornata importante” aveva a che fare con un intervento. Il rapper è stato operato presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Come sta Fedez?

Al momento, non è chiaro come stia Fedez. L’unica notizia certa riguarda l’intervento avvenuto presso il San Raffaele del capoluogo lombardo. In ospedale con lui, molto probabilmente, c’è la moglie Chiara Ferragni. I figli Leone e Vittoria, come abbiamo visto dalle condivisioni social di Valentina, sono stati affidati alla sorella dell’imprenditrice.

Con queste parole il rapper ha annunciato la malattia:

“Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato in tempo il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia. Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere altre storie mi ha dato conforto. Sicuramente mi sento di raccontarvelo in futuro. Sono circondato dagli affetti, questa parentesi della vita riesce ad avere un senso, cosa che a tratti non si riesce a dare. In questi anni ho avuto una sorta di album dei ricordi condiviso, quello sarà la mia forza. Mi sentivo di buttare fuori un po’ di mer**, in questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni”.

Stando a quanto sostiene il Corriere della Sera, le prossime ore saranno cruciali. Federico Lucia, infatti, sarà sottoposto ad ulteriori esami che stabiliranno le prossime cure.

Soltanto tra qualche giorno si scoprirà a che punto è la malattia e come si potrà procedere.

Il silenzio social dei Ferragnez

Per la prima volta in vita loro, i Ferragnez sono scesi in un silenzio social inquietante. Anche quanti li criticavano si sono stretti attorno al loro dolore. Non si sa molto della malattia di Fedez, anche perché il rapper ha preferito non scendere nei dettagli, ma sappiamo che si tratta di una patologia importante. Qualcuno parla di sclerosi multipla, ma non ci sono dichiarazioni recenti in merito. L’unica cosa che possiamo affermare con certezza è l’amore di Chiara per il suo Fede: “L’amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto“.