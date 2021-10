Fedez festeggia i suoi 32 anni: la dedica speciale di Chiara Ferragni

Fedez ha festeggiato i suoi 32 anni e per l'occasione Chiara Ferragni ha scritto una romantica dedica indirizzata a lui via social.

Chiara Ferragni ha scritto una dedica romantica per suo marito Fedez, che il 15 ottobre 2021 ha spento 32 candeline.

Chiara Ferragni: la dedica a Fedez

Nel giorno del 32esimo compleanno di suo amrito Fedez Chiara Ferragni ha scritto una romantica dedica indirizzata al rapper e ha completato il post con alcune immagini in cui sono ritratti insieme ai loro due bambini, Leone e Vittoria.

La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2016 e un anno più tardi i due hanno avuto il loro primo figlio, Leone Lucia Ferragni. Nel 2021 invece è nata la piccola Vittoria.

“Buon compleanno alla mia pazza metà: il ragazzo che ha cambiato ogni prospettiva e mi ha fatto innamorare perdutamente. Il ragazzo che mi ha reso madre e ha creato con me la più bella delle famiglie. Il ragazzo che mi rende orgogliosa ogni giorno, che condivide i miei valori e mi fa ridere più di chiunque altro.

Ti sceglierei un altro milione di volte, ti amo raviolito. Buon compleanno amore mio”, ha scritto l’influencer dedicando tutto il suo amore al rapper.

Chiara Ferragni e Fedez: il primo incontro

Il primo incontro del rapper e dell’influencer sarebbe avvenuto a Palazzo Parigi a Milano, dopo che lui, pochi mesi prima, aveva realizzato il brano “Vorrei ma non posto” in compagnia di J-Ax. Nella canzone il rapper affermava: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”, e in seguito all’uscita del brano la stessa influencer si era mostrata mentre lo cantava via social.

Di lì all’invito a cena di Fedez il passo fu breve e, dopo quel primo incontro, la loro storia divenne sempre più importante.

Chiara Ferragni e Fedez: i figli

Oggi la storia d’amore della coppia è stata coronata dall’arrivo dei loro due bambini: il piccolo Leone, nato a Los Angeles pochi mesi prima del matrimonio, e la piccola Vittoria, nata il 23 marzo scorso. La famiglia ha annunciato via social che nel 2022 cambierà casa: il rapper e l’influencer avrebbero infatti acquistato un lussuoso appartamento nel quartiere di City Life a Milano ed è lì che andranno a vivere insieme ai loro due bambini (presumibilmente dalla fine del 2022).