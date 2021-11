Fedez festeggia la piccola Vittoria che lo chiama “papà” per la prima volta sul divano di casa ma dopo aver accennato un "mamma" in seggiolone

Fedez non sta più nella pelle e festeggia la piccola Vittoria che lo chiama “papà” per la prima volta: il rapper è stato infatti stupito protagonista di un tenero ed ilare siparietto social sul divano con la sua bambina. In attesa dell’uscita del suo nuovo lavoro, “Disumano”, Fedez si gode la più umana delle gioie, quella di una figlia che chiama per la prima volta “papà” l’uomo che le ha dato la vita.

Lo stupore “Disumano” di Fedez che festeggia la piccola Vittoria

E il video di quell’evento con Vittoria Fedez lo ha diffuso sui social. Il rapper sta trascorrendo il pomeriggio con la piccola, che in un primo momento è nel seggiolone e deve sorbirsi la cantilena di Fedez che le ripete in loop la parola “papà” per fargliela ripetere.

La piccola Vittoria che dice “mamma” e poi “papà” e Fedez che la festeggia

In quel frangente Vittoria sembra mugugnare un qualcosa di molto più vicino a “mamma” in realtà.

Tutto però cambia con lo scenario due, con Vittoria cioè che si rotola sul divano casa. Ed è esattamente in quel momento che la bambina, dopo aver puntato dritta la telecamera, sembra davvero dire “papà”.

L’espressione vittoriosa di Fedez che festeggia la piccola Vittoria fa il giro dei social

La faccia “allocchita” di Fedez subito dopo questa performance e con Vittoria che abbandona l’inquadratura e si tuffa a faccia in giù nel cuscino è un capolavoro di spontaneità ed è piaciuto molto ai follower, molti dei quali hanno commentato con post del tipo: “Si, ma ha detto mamma cento volte prima”.