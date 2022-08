Fedez gioca a Basket dopo l’operazione: “6 mesi di stop”

Fedez ha ripreso a giocare a basket 6 mesi dopo l'intervento da lui subito per il tumore al pancreas.

Fedez si è mostrato più felice che mai mentre giocava a basket a Ibiza, dopo 6 medi di stop dovuti all’intervento da lui subito.

Fedez gioca a basket

Fedez è partito a Ibiza con la sua famiglia e si è mostrato via social più felice che mai mentre giocava sul campo di basket.

Nei 6 mesi che hanno seguito il suo intervento per il tumore al pancreas il rapper ha potuto lentamente riprendere ad allenarsi ma finora non aveva ancora giocato a basket, il suo sport preferito. Dopo l’operazione la sua ripresa è stata ottimale e lui stesso ha tranquillizzato i fan dei social parlando delle sue condizioni.

Fedez: come sta

L’esame istologico svolto dopo il suo intervento ha rivelato che non siano presenti metastasi e per questo Fedez ha dichiarato di ritenersi estremamente fortunato.

“Mi ritengo parecchio fortunato.

È arrivato l’esame istologico, il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto culo’… Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori.

Va tutto bene, comunque, sono stati rimossi duodeno, cistifellea e un pezzo di intestino”, ha dichiarato il rapper, che finalmente può trascorrere del tempo con la sua famiglia in totale serenità.