Fedez, guerra in Ucraina: la sua Fondazione scende in campo con la Croce Rossa e acquista un mezzo per il trasporto delle medicine.

Fedez ha annunciato che la sua Fondazione è scesa in campo in sostegno della guerra in Ucraina. Ha acquistato un mezzo per il trasporto dei medicinali e lo ha donato direttamente alla Croce Rossa.

Fedez, guerra Ucraina: il gesto della sua Fondazione

La guerra in Ucraina, iniziata lo scorso 24 febbraio per volere della Russia, continua ad impervesare. Vladimir Putin non ha nessuna intenzione di porre fine al conflitto e Zelens’kyj, dal canto suo, non vuole arrendersi. In tutto ciò, i civili e i militari continuano a morire. Non solo, la popolazione ucraina non ha più di che vivere e anche i medicinali iniziano a scarseggiare. E’ per questo che Fedez ha deciso di chiedere alla sua Fondazione di acquistare un mezzo con cui poter fare arrivare i farmaci in Ucraina.

Questo verrà donato alla Croce Rossa, che si occuperà di portare a destinazione le medicine.

L’annuncio di Fedez

Dopo aver rivelato ai fan di avere una malattia, Fedez ha dedicato qualche parola all’impegno della sua Fondazione in sostegno dell’Ucraina. Federico Lucia ha dichiarato:

“Tramite la mia Fondazione abbiamo acquistato un automezzo che può trasportare medicinali speciali per aiutare la popolazione ucraina. Questo automezzo verrà donato direttamente alla Croce Rossa che in questi giorni lo riceverà e sono sicuro che potrà farne buon uso”.

Anche se il rapper sta vivendo un momento molto delicato, non ha dimenticato coloro che stanno soffrendo a causa di una guerra ingiusta.

Il mezzo servirà per il trasporto dei medicinali

Il mezzo acquistato dalla Fondazione di Fedez per il traporto dei medicinali è fondamentale. Alcuni farmaci, infatti, hanno bisogno di trasporti ‘speciali’. Determinate medicine, ad esempio, devono viaggiare in apposite celle frigorifere perché altrimenti andrebbero a male e, quindi, non sortirebbero alcun effetto terapeutico positivo.