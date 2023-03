Fedez: "Ho fatto un provino per un film con Jennifer Aniston"

Rivelazione inaspettata da parte di Fedez. Il marito di Chiara Ferragni ha raccontato di aver fatto un provino per un film con Jennifer Aniston e Adam Sandler.

Fedez ha fatto un provinino per un film con Jennifer Aniston

Nel corso di una puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha raccontato un aneddoto parecchio curioso. Parlando con l’amico ritrovato Fabio Rovazzi, con il quale non aveva rapporti da cinque anni, Federico Lucia ha confessato di aver fatto il provino per un film con Jennifer Aniston e Adam Sandler. La pellicola in questione è Murder Mystery. Ovviamente, il rapper non è stato preso, visto che il ruolo per cui è stato provinato è andato a Luis Gerardo Méndez.

Fedez bocciato per Murder Mystery

Fedez ha raccontato:

“Arrivo in una sala, una tizia mi chiude in una sala, mi da una pistola finta e mi dice toh, ‘recita’!”,

Rovazzi, divertito dall’aneddoto, ha chiesto: “E come è andata?“. Il rapper ha candidamente ammesso: “Mah, secondo me ho fatto un figurone“.

Il ruolo che doveva interpretare Fedez accanto a Jennifer Aniston

Anche se il provino non è andato bene, Fedez ha ricordato divertito quell’esperienza. Ha raccontato:

“Avevo anche un manichino finto che dovevo prender per la gola, puntargli una pistola e dire ‘I spoke in english my whole life, stupid idiot!”.