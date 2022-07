Fedez: “Ho paura di morire, temo una recidiva”

Fedez ha confessato le sue paure e le sue speranze dopo la battaglia contro il tumore.

Fedez si è confessato a cuore aperto con Vanity Fair e ha rivelato quali sono le sue parole dopo la battaglia ccontro il cancro da lui vissuta nei mesi scorsi.

Fedez: il tumore

Oggi Fedez sembra aver ritrovato la serenità dopo il delicato intervento subito per il tumore neuroendocrino del pancreas e dopo che l’esame istologico ha rivelato l’assena di metastasi.

A Vanity Fair il rapper ha confessato quali sono oggi le sue paure e le sue speranze verso il futuro:

“Il mio mantra è uno: vivere abbastanza per essere ricordato dai miei figli. Lo so, è un mantra un po’ triste, ma è l’unica cosa veramente importante per me. La vera paura è che mi possa venire una recidiva. Però non dovrebbe succedere. E non succederà”, ha dichiarato il rapper, e ancora: “Faccio un esame generale ogni sei mesi.

Quando è arrivato il giorno dell’appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo. Mentre mi visitavano, è passata di lì, per caso, una dottoressa che non doveva passare di lì. Ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio nella norma. Le devo la vita”.

Fedez ha anceh parlato di quanto questo prova difficile abbia fortificato il rapporto con sua moglie Chiara Ferragni, e ha ammesso di sognare un terzo figlio.

“Quello che ci è accaduto ha rafforzato in maniera granitica il nostro rapporto”, ha dichiarato il rapper, oggi sereno accanto a sua moglie e ai suoi figli.