Fedez, il botta e risposta con Salmo: “Non sei un artista, sei uno s***nzo”

Dopo la replica di Salmo via social anche Fedez è tornato a rispondere al collega in seguito al suo concerto senza regole a Olbia.

Dopo che Salmo ha risposto via social alle polemiche che si sono scatenate contro di lui per il suo concerto a Olbia, Fedez ha a sua volta risposto al rapper che lo aveva attaccato tramite social.

Fedez contro Salmo

Fedez, Alessandra Amoroso ed altri colleghi di Salmo hanno pesantemente accusato il rapper per il suo concerto a Olbia, dove centinaia di persone si sono accalcate incuranti del pericolo legato ai contagi e in barba alle misure di sicurezza.

Salmo aveva risposto alle critiche sostenendo le proprie ragioni e aveva personalmente tuonato con Fedez affermando: “Fedez, non ho aderito alle tue iniziative seppur giuste perché mi stai sul ca…! E io questa cosa non te l’ho mai nascosta. Però penso tu sia un ottimo politico. Se bravissimo come politico ed è quello che devi fare. Te lo auguro. Ecco perché ti ho chiesto un consiglio su come organizzare la raccolta fondi per aiutare la Sardegna.

Perché il quello tu sei bravissimo. Però, sono sincero, non volevo avere a che fare niente con te. Questa è la verità”.

Fedez: la replica a Salmo

Il rapper marito di Chiara Ferragni a sua volta ha replicato tramite social, dove ha scritto: “Non mi ha stupito che tu non abbia rispettato le regole”, ha scritto il rapper, e ancora: “Mi ha stupito che tu non abbia rispettato le persone. Tutto è politica quando coinvolge la vita e il lavoro dei cittadini, quindi mi dispiace dirtelo caro Salmo, ma quello che hai fatto è politica, e per di più della peggior specie.

Se, dopo che hai compiuto 18 anni, ti senti ancora in dovere di fare le cagate solo perché le fanno anche gli altri, è molto grave. Visto che ti chiedi se stai discutendo con un artista o con un politico, ti rispondo: stai discutendo con un adulto (…) Contribuire ad alzare il livello di rischio sanitario di una regione sostenendo pure di farlo per aiutarla non fa di te un artista, fa di te un narcisista e anche del tipo più pericoloso, perché evidenzia che in te mancano l’empatia e la maturità per proteggere la collettività.

Prenditi le tue responsabilità, sei adulto e vaccinato (spero)”.

Fedez: l’inchiesta

A Olbia la Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta per far luce su quanto accaduto durante il concerto “a sorpresa” di Salmo, ampiamente condannato dal popolo del web.