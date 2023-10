Fedez, il malore in aeroporto: "Così è scampato alla morte"

Fedez ha avuto un’emorragia interna causata da alcune ulcere anastotomiche. Il rapper avrebbe accusato un malore mentre si trovava in aeroporto con il suo entourage.

Fedez: il ricovero

Un brutto spavento per Fedez e la sua famiglia: nelle ultime ore il rapper è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di alcune ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. “La complicanza è stata risolta con terapie farmacologiche e con un trattamento endoscopico per fermare il sanguinamento”, ha spiegato il medico che si sarebbe occupato di lui presso il nosocomio. Stando a quanto emerso nelle ultime ore in rete, il rapper avrebbe accusato il malore mentre si trovava in aeroporto con il suo entourage e sarebbe stato immediatamente portato all’ospedale. Lui stesso ha ammesso che i medici gli avrebbero salvato la vita, e ha scritto:

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna”, e ancora: “Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”. Sua moglie Chiara Ferragni è rientrata subito da Parigi per poterli stare accanto e in tanti sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni.