Fedez, il montaggio di Lol 2: “Hanno messo risate dove non ridevamo”

Fedez ha espresso la sua opinione sul montaggio di Lol 2 - Chi ride è fuori.

Dopo l’uscita della prime quattro puntate di Lol, Fedez ha commentato alcuni dettagli del programma che, a quanto pare, non gli sarebbero andati a genio.

Fedez: le risate in Lol 2

In molti hanno trovato alquanto insolite e esagerate le risate fatte da Fedez e Frank Matano durante le prime quattro puntate della seconda stagione di Lol.

Sulla questione si è espresso lo stesso rapper marito di Chiara Ferragni, che ha confessato:

“Ho fatto una piccola degustazione di LOL, mi sono fatto una puntata al giorno. Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank. Secondo me, hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa: uno muove un braccio e noi ahahahah. No, secondo me non è andata così.

Magari sì, però io non mi ricordo“.

Le risate dunque sarebbero state modificate in fase di montaggio, e per questo molti dei telespettatori le hanno trovato oltremodo eccessive.

I comici di Lol 2

La seconda stagione di Lol 2 – Chi ride è fuori ha un cast d’eccezione: tra i comici scelti per prendere parte allo show vi sono Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, il Mago Forest, Gianmarco Pozzoli Max Angioni, Virginia Raffaele, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Alice Mangione e Tess Masazza.

In tanti non vedono l’ora di sapere chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria di questa seconda edizione del programma e per saperlo non resta che attendere l’uscita delle nuove puntate del programma.

Questa volta, oltre a Fedez, sono presenti anche Frank Matano (che ha preso il posto di Mara Maionchi) e Lillo.