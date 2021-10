Fedez: il pigiama di Vittoria spopola sui social

Fedez ha mostrato su Instagram un pigiama molto bizzarro che ha fatto indossare alla figlioletta Vittoria.

Dopo alcuni giorni di paura e tensione, alla fine la piccola Vittoria, secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni, è tornata a casa assieme ai suoi genitori. La bimba avrebbe mostrato problemi respiratori che hanno giustamente allarmato papà Fedez e mamma Chiara.

Ora la bimba è riapparsa su Instagram indossando un pigiama molto particolare.

Fedez, il pigiama di Vittoria è bizzarro

Come informa Special Mag, la piccola Vittoria è stata curata presso l’ospedale milanese Vittore Buzzi. Dopo un ricovero durato una settimana, la bambina è riapparsa su Instagram indossando un pigiama molto sui generis. Chiara e Fedez sono tornati a postare dopo una pausa mementanea per godersi i loro amatissimi Leone e Vittoria. In famiglia sembra essere finalmente tornata la serenità.

Fedez: il pigiama di Vittoria che è già un successo

Di recente, Fedez ha usato i social solamente per informare i follower delle condizioni della piccola Vittoria. Non appena ha saputo di poter tornare a casa con la figlioletta, il rapper e marito di Chiara Ferragni è tornato a postare. Fedez ha inoltre espresso ultimamente alcune critiche circa l’affossamento del DDL Zan e la politica in generale. Le sue dichiarazioni, molto di impatto, hanno ricevuto molte condivisioni.

Le foto e i video della piccola Vittoria con un pigiama rosa tentacolato hanno generato numerosi commenti simpatici, come il seguente: “Nell’ultima una diapositiva che esprime tutto il consenso e la felicità per questo magnifico regalo di papà” riferendosi alla piccolina che appare in lacrime. Anche Elisabetta Gregoraci ha detto la sua commentando semplicemente con un “Ma è bellissima”.