Fedez, il regalo a Chiara Ferragni e la cena a lume di candela per il terzo anniversario

In occasione del terzo anniversario di matrimonio Fedez ha donato a Chiara Ferragni un regalo speciale.

Il terzo anniversario tra Fedez e Chiara Ferragni è stato molto chiacchierato sia positivamente che negativamente. Dopo le immagini della loro accesa lite paparazzata dalla rivista di gossip “Chi”, per la coppia più famosa dei social c’è stato spazio in serata per le tenerezze.

Il noto rapper infatti ha stupito Chiara Ferragni con una nuova canzone inedita ed una cena a lume di candela sul lago di Como. “Grazie per esserci sempre”, ha scritto Fedez su Instagram.

Fedez Ferragni anniversario, “Giuro mi fai venire voglia di futuro”

Per ricordare il matrimonio avvenuto tre anni fa a Noto, il rapper ha donato alla moglie Chiara un regalo degno delle più belle commedie romantiche di Hoollywood. “Giuro mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema”, ha cantato il noto rapper su un’apposita piattaforma allestita nelle acque cristalline del Lago di Como.

La serata è poi proseguita con una cena a lume di candela in una villa sempre sul lago di Como. “Aspetto la sorpresa per il nostro anniversario”, ha scritto sui social Chiara Ferragni che per l’occasione ha indossato un vestito dal colore rosa acceso.

Fedez Ferragni anniversario, “Come inizia… come finisce”

La sorpresa riservata a Chiara Ferragni per il terzo anniversario è stata raccontata da entrambi gli sposi. In particolare Fedez, utilizzando nelle stories una buona dose di autoironia ha saputo prendersi in giro con garbo, commentando la lite paparazzata da “Chi”.

In una delle storie Fedez ha confrontato una delle foto del matrimonio con la nota immagine, il tutto accompagnato dalla seguente didascalia: “Com’è iniziato…come sta andando”.

Fedez Ferragni anniversario, “Grazie per avermi donato le anime più preziose”

Le sorprese non sono finite. Dopo la canzone sul lago e la cena romantica, non è mancata la dedica di Fedez rivolta verso la moglie:

“5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo”.