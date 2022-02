Fedez: il ricordo nostalgico di J-Ax (con cuore spezzato)

Fedez ha postato un messaggio nostalgico dedicato al suo ex amico e collega J-Ax.

Fedez ha postato sui social un video di un concerto con J-Ax risalente all’ultimo periodo della loro amicizia. I due hanno chiuso i rapporti dopo alcune vicessitudini relative ai loro affari.

Fedez: il video nostalgico di J-Ax

Attraverso i social Fedez ha postato un video nostalgico dove appariva sul palco in compagnia dell’ex collega ed ex amico J-Ax. Nella didascalia alla clip il rapper ha postato un’emoticon a forma di cuore spezzato, esprimento nostalgia per quel periodo della sua vita.

Lui, J-Ax e Fabio Rovazzi hanno vissuto un proficuo sodalizio artistico conclusosi quando i tre hanno iniziato ad avere alcuni disaccordi sui loro interessi imprenditoriali e finanziari.

“Sono partito per 5 mesi a Los Angeles, con mia moglie incinta, il periodo più difficile della mia vita. Ero fragile e poco lucido. Quando sono partito, il nostro legale ha aperto una società speculare alla mia, di management e discografia. Non me l’ha detto, l’ha fatto di nascosto in un momento molto fragile. Mentre ero a Los Angeles sono scoppiati problemi nei conti economici, questa persona aveva problemi con mia madre che lavorava con noi.

Sono arrivato a mettere in discussione mia madre, cercavo di arginare questi problemi e non son stato accanto a mia moglie. Poi ho intuito che lui voleva diventare il mio manager, mi sono allontanato da lui e lui ha cercato di portarsi a casa la restante parte del gruppo”, aveva rivelato il rapper a La Confessione.

Fedez: la replica di J-Ax

Alle pesanti accuse del rapper aveva replicato J-Ax, che aveva dichiarato: “Non mi sento un traditore e su quella questione nello specifico non risponderò mai, perché voglio si parli di me per la musica.

La cosa mi è scivolata addosso e non ho niente da dire, anzi meglio se mi fate passare per il cattivo della situazione”. I due si sono mai chiariti?