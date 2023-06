Fedez, il tatuaggio dedicato alla figlia: il tatuatore rompe il silenzio

Nei giorni scorsi Fedez è stato travolto da un’ondata di critiche a causa di un suo tatuaggio raffigurante sua figlia, Vittoria. In queste ore ha rotto il silenzio anche il tatuatore che lo ha realizzato.

Fedez: la replica del tatuatore

Nei giorni scorsi Fedez ha mostrato ai fan il suo nuovo tatuaggio dedicato a sua figlia Vittoria, ed è stato travolto da una vera e propria marea di critiche. A seguire il rapper ha replicato contro i leoni da tastiera precisando che, a suo avviso, sarebbe stata la foto a non rendere bene. Il rapper ha anche sottolineato: “E’ vero, non rispecchia la bellezza di Vittoria, ma rispecchia la sua anima”.

A seguire sulla questione è intervenuto anche il tatuatore che ha realizzato il tatoo in questione, che ha detto: “Sono colui che ha osato tatuare ‘Vittoria brutta’ a Fedez. La foto di quel tatuaggio è terribile, è vero, fa schifo. Quindi mi becco tutti gli insulti e alzo le mani. Ma vi posso assicurare che non era così brutto. Io fino a oggi nella mia vita non ho mai avuto rimpianti. Oggi il rimpianto più grande della mia vita è aver airdroppato la foto di quel tatuaggio a Federico. La foto è stata fatta subito dopo aver fatto il tatuaggio, e per chi non lo sapesse, per chi non è tatuato, il tatuaggio appena fatto gronda sangue, è rosso, gonfio, fa schifo. Semplicemente andavamo molto di corsa, abbiamo fatto sta foto, gliel’ho mandata e lui l’ha condivisa. Sono dispiaciuto non tanto per la m**da che mi sono preso, ma per il fatto che sono consapevole che il tatuaggio sia bello”. Il tatuatore ha anche ringraziato il rapper per aver messo le foto del tatuaggio effettivo sui social (senza che lui glielo avesse chiesto). La vicenda avrà ulteriori sviluppi?