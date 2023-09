Fedez in ospedale, parla il chirurgo che l'ha operato: "Ha avuto un'ulcera an...

Il rapper è stato costretto ad un ricovero d'urgenza nelle scorse ore, ma per fortuna ora sta meglio

Nelle scorse ore Fedez si è ritrovato nuovamente costretto ad un ricovero in ospedale, questa volta a causa di due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna. Ora per fortuna il rapper sta meglio (ha infatti tranquillizzato i suoi follower attraverso una Stories su Instagram) e il chirurgo che lo scorso anno l’ha operato per rimuovergli un tumore al pancreas ha nel frattempo voluto fare chiarezza su quello che gli è accaduto

Parla il chirurgo che ha operato Fedez al tumore: “Ha avuto un’ulcera anastomotica, evento piuttosto raro“

In un’intervista esclusiva concessa al Corriere della Sera Massimo Falconi, il direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha così commentato ciò che è successo all’artista:

L’ulcera anastomotica è una conseguenza frequente dell’intervento? Può capitare, è un evento relativamente raro. Si tratta di un’ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato.

Il medico ha inoltre sottolineato che di norma ci si rende conto di questo problema quando il paziente lamenta dolore addominale, difficoltà di alimentazione e, in alcuni casi più rari, ematemesi (ovvero vomito di sangue) oppure melena (l’emissione, con le feci, di sangue digerito).

Un grande abbraccio al nostro giudice @Fedez da tutta la squadra di X Factor Italia ♥️ — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 30, 2023

Cosa dovrà fare ora Fedez

All’artista verrà ora chiesto un po’ di riposo, necessario per recuperare le forze. Fedez, inoltre, dovrà fare particolare attenzione all’alimentazione. Falconi ha proposito ha aggiunto: