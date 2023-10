Giorni di preoccupazione per Fedez. Valentina Ferragni ha deciso di non partire per Parigi, per rimanere con la sua famiglia.

Fedez in ospedale, Valentina Ferragni: “Niente Parigi, resto a Milano con la mia famiglia”

Sono giorni di grande apprensione per le condizioni di salute di Fedez. Il cantante è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna. Valentina Ferragni ha rotto il silenzio. “Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia” ha dichiarato Valentina Ferragni, condividendo una foto nelle sue storie Instagram. Le condizioni di Fedez destano preoccupazione e la famiglia vuole restare unita intorno a lui. Anche Francesca Ferragni si è messa a disposizione della famiglia e si sta prendendo cura di Paloma, il cucciolo che i Ferragnez hanno adottato poche settimane fa.

Le condizioni di salute di Fedez

Le condizioni di Fedez stanno leggermente migliorando, ma è ancora ricoverato dopo due emorragie dovute a ulcere intestinali. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il cantante sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero, dopo la terza trasfusione. Il rapper è costantemente monitorato attraverso il controllo dell’emocromo. Nonostante il miglioramento, la situazione è ancora delicata e per il momento non si parla di dimissioni.