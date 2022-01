Fedez, incidente in montagna sullo slittino: “Mi sono aperto la faccia”

Piccolo incidenteper Fedez che, appena iniziato il weekend sulla neve, si è ferito al mento andando sullo slittino.

Dopo essere entrambi risultati negativi al Covid, Fedez e Chiara Ferragni si sono concessi una vacanza sulla neve in compagna di alcuni amici: per il rapper il weekend non è però iniziato nel migliore dei modi a causa di una caduta dallo slittino che gli ha procurato una ferita sul mento.

Fedez incidente in montagna

A mostrarlo è stato lui stesso tramite le storie Instagram condividendo una sua foto ancora in tuta da sci con un evidente taglio. Una volta arrivato in camera, ha registrato un video per spiegare ai suoi seguaci quanto accaduto: “Non farò mai più lo slittino per bambini, mi sono aperto la faccia“. Dopo pochi secondi è arrivata anche la moglie che, impressionatasi di fronte alla ferita, gli ha chiesto se avesse messo il disinfettante.

Fedez incidente in montagna: “Mi fa malissimo”

Inizialmente apparso noncurante di fronte alla preoccupazione dell’influencer (“Quanto è pazzesca questa felpa? Amore, sono un macho“), Fedez non ha mancato ammettere che “mi fa malissimo“.

E pensare che in montagna nemmeno voleva andarci tanto che, quando Chiara stava organizzando il weekend per sopperire alle vacanze natalizie cancellate, aveva chiaramente lasciato intendere che avrebbe preferito rimaere a casa: “Finalmente sono libero di stare sul divano“.