Fedez insultato da un cantante di Sanremo: “Che delusione”

A Muschio Selvaggio – dove lui e Luis Sal hanno intervistato Tananai – Fedez ha rivelato per la prima volta che sarebbe stato insultato da un cantante che, come lui, ha partecipato a Sanremo 2021.

Il rapper non ha fatto il nome del collega e ha smentito che si trattasse di Ermal Meta.

“Vi racconto un aneddoto del mio Sanremo. Non farò il nome, ma un artista dopo che abbiamo finito il Festival, da Mara Venier, eravamo nella saletta e ho salutato tutti. Ho salutato anche questa persona. Dopo averlo salutato questo mi ha letteralmente mandato a quel paese. Sì mi ci ha mandato perché ero arrivato sul podio.

Sì mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte. No, non è stato Ermal Meta, anzi lui è stato super carino. Non dirò chi è, ma era un cantante in gara a Sanremo”, ha svelato, e ancora:

“Io cosa dovevo rispondere? Ci sono rimasto malissimo, c’era Stefano con me, Ste è il manager di Tananai che lavora anche con me. Ragazzi c’ero rimasto di M. Guardate che stavo male e mi dicevo ‘però che cattiveria’.

Anche se pensi una cosa del genere non me lo dire. Guardate che me l’ha detto in maniera terribile. Mi ha detto tipo una roba ‘non mi salutare, no, non dovevi arrivare tu secondo, siete la rovina della musica voi che avete vinto’. Che brutto però, queste cose strane nei camerini succedono solo a me credo. Perché attiro queste cattiverie? Bò non mi spiego come mai”.

Le ipotesi

In tanti si chiedono chi sia stato il cantante menzionato dal rapper e, togliendo i Meneskin che hanno vinto, Orietta Berti, Arisa, Gaia e Annalisa che hanno collaborato con Fedez, ed Ermal Meta (smentito dallo stesso rapper), gli artisti che hanno partecipato a Sanremo 2021 e che a seguire sono stati ospiti a Domenica In sono stati Max Gazzè, Colapesce e DiMartino, Coma Cose, Malika Ayane, Noemi, Fasma, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, , Extraliscio, Madame, Giò Evan, Random, Bugo, Ghemon, Aiello.

Chi tra questi ha insultato Fedez?