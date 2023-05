Fedez, la dedica a Chiara Ferragni: "Sarai per sempre la mia salvezza"

In occasione del 36esimo compleanno di sua moglie Chiara Ferragni, Fedez ha ricordato la romantica proposta che le fece all’Arena di Verona e le ha dedicato uno splendido messaggio via social.

Chiara Ferragni: la dedica di Fedez

Chiara Ferragni ha spento 36 candeline il 7 maggio scorso e per l’occasione suo marito Fedez ha deciso di farle una splendida dedica via social. Il rapper ha condiviso alcune immagini relative alla romantica proposta di nozze che lui fece all’influencer all’Arena di Verona e a seguire ha scritto. “Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona, la vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo. Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Oggi lui e sua moglie sembrano aver trovato la loro antica complicità nonostante nei mesi scorsi si sia più volte vociferato che tra i due fosse in atto una grave crisi. Il rapper ha smentito con fermezza la questione e sui social è tornato a mostrarsi in compagnia della madre dei suoi due bambini.