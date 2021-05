Fedez: la replica dei leghisti citati dal rapper al Concertone del 1° maggio

A Piazza Pulita sono intervenuti alcuni leghisti citati da Fedez al Concertone del primo maggio: la dura replica dei politici

Il discorso di Fedez al Concertone del primo maggio 2021 ha visto protagonisti anche alcuni politici leghisti. Così nelle scorse ore a Piazza pulita di Luca Bertazzoni sono intervenuti alcuni dei nomi fatti dal rapper, che non hanno ritrattato ma hanno invece rincarato la dose.

Il consigliere regionale della Lombardia, Massimiliano Bastoni, in merito alla sua dichiarazione poco prima dell’approvazione delle Unioni Civili ha dunque precisato: “Non mi sono pentito di quello che ho detto. Sono liberi di fare quello che vogliono e io libero di dire quello che penso. Il DDL Zan non è fondamentale. Secondo me gli italiani pensano al lavoro o alle attività chiuse, non al DDL”.

«Gay vittime di aberrazioni della natura», Luca Lepore e Massimiliano Bastoni consiglieri comunali leghisti.«Fanno iniezioni ai bambini per farli diventare gay», candidata della Lega Giuliana Livigni. Queste “perle” invece, sono giuste o sbagliate? — Ruggiero Napoletano (@RuggieroN) May 4, 2021

Anche Alberto Zelger, consigliere comunale a Verona, è intervenuto nella trasmissione, sottolineando: “Se le unioni civili fossero diffuse, la società si estinguerebbe. Non nascerebbero più bambini. […] Fedez è stato scorretto, perché si è approfittato della Rai per fare propaganda politica a favore di un DDL”.