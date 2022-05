Fedez, la romantica dedica a Chiara Ferragni e il compleanno dell’influencer

Fedez ha postato su Instagram una foto di qualche anno fa in cui appare inginocchiato dinanzi a Chiara Ferragni per la proposta di matrimonio.

Fedez ha postato una romantica dedica alla sua amata Chiara Ferragni. Il rapper ha proposto un’immagine di qualche anno fa in cui appare inginocchiato dinanzi a quella che attualmente è sua moglie durante la proposta di matrimonio. La foto, in bianco e nero, è corredata dalla seguente didascalia: “5 anni fa all’Arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi e ora eccoci qua, consapevoli che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all’altro e nulla potrà farci più paura.

Ti amo”. Intanto, il 7 maggio è la data di compleanno dell’influencer che compie 35 anni.

Fedez, la dedica a Chiara Ferragni: i commenti al post su Instagram

Diversi i commenti al post di di Fedez. In primis, la diretta interessata, Chiara Ferragni, che ha suggellato la dolce dedica di suo marito con un “Per sempre sarà”. Melissa Satta ha commentato con un emoji con due cuoricini al posto degli occhi.

Cuoricini, rossi e blu, anche da parte di altri vip e personaggi televisivi, come Ambra Angiolini, Carmelo Abbate e Antonella Clerici.

Chiara si prepara a festeggiare il compleanno

Fedez e Chiara Ferragni sono arrivati a Palermo. In data 7 maggio l’influencer da 27 milioni di follower festeggia i 35 anni. Chiara è atterrata all’aeroporto Falcone-Borsellino in compagnia del marito e dei suoi figlioletti Leone Lucia e Vittoria. La neo 35enne ha scritto su Instagram: “Vado in Sicilia per il mio compleanno con la mia famiglia e i miei amici”.