Fedez, la tenera battaglia con la figlia Vittoria: “Se sentite bene alla fine lo dice”

Fedez ha postato un tenero video sui social che non ha mancato di commuovere i suoi fan.

Continua la “tenera battaglia” tra Fedez e sua figlia Vittoria, che sembra si diverta a non pronunciare la parola “papà”.

Fedez: la figlia Vittoria

Da settimane Fedez tenta di far dire a sua figlia Vittoria e invece la bambina – che ha da poco compiuto il suo primo anno di vita – ripete solo “mamma” tra l’ilarità generale.

Nelle ultime ore il rapper ha postato un commovente video di momenti trascorsi con sua figlia e ha scritto: “Se sentite bene alla fine dice papà (non è vero)”. Fedez è molto legato ai suoi due bambini, nati dall’amore per sua moglie Chiara Ferragni.

Fedez: Leone e Vittoria

Nelle ultime ore il rapper ha condiviso sui social alcuni audio shock del colloquio avuto con il suo psicoterapeuta dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas.

Negli audio si sente il rapper piangere e ripetere di non voler morire e inoltre Fedez ha subito espresso la sua preoccupazione verso i figli, che forse – essendo piccoli – non si sarebbero ricordati di lui.

“Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli.

Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”, ha scritto il rapper spiegando perché ha voluto condividere dei messaggi così intimi.