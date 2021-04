Fedez lancia la sua linea di smalti: il costo e i dettagli

Fedez ha lanciato online la sua prima linea di smalti: il sito è andato in crash in pochi minuti.

Attravereo i suoi canali social Fedez ha lanciato la sua prima linea di smalti e in pochi minuti il sito è andato in crash per i troppi accessi da parte dei suoi fan.

Fedez: la linea di smalti

Dopo che per mesi ha mostrato ai fan la sua manicure via social, Fedez ha deciso di lanciare la propria linea di smalti per Noon by Fedez, un progetto in collaborazione con Layla Cosmetics.

Il rapper ha postato sui social il primo video promozionale per gli smalti e in pochi istanti il sito della casa produttrice è andato in crash per i troppi accessi da parte dei suoi fan. Sul sito gli smalti del rapper sono descritti come edizione limitata:

“Durata fino a 4 settimane. Stesura facilitata dal comodissimo ed esclusivo pennello medio-grande Layla Cosmetics. Studiato per un’equilibrata flessibilità, con setole perfettamente tagliate. Per questa speciale limited edition, Layla rivisita, nella grafica e nel materiale, il classico flacone da 10 ml.

Fedez sceglie un packaging in materiale sostenibile e compostabile al 100%”, si legge nella descrizione dei singoli smalti, che sono venduti al prezzo singolo di 17 euro (mentre il kit completo costa 68,80 euro).

Più volte il rapper marito di Chiara Ferragni è stato criticato dagli haters sui social proprio per il suo smalto alle unghie, ma lui stesso si è difeso dalle polemiche scatenate dai detrattori.