Fedez, le minacce di morte al figlio: "Denuncio tutto alla polizia postale"

Attraverso i social Fedez ha fatto sapere che intraprenderà le vie legali contro alcuni utenti che hanno scritto un post contro suo figlio Leone.

Fedez: le minacce di morte

Come altri personaggi vip, anche Fedez è stato vittima di accuse e minacce attraverso i social. Nelle scorse ore su Twitter ha iniziato a circolare un post in cui si vedeva suo figlio Leone accanto al calciatore Theo Hernandez, e nella didascalia era scritto: “Avete un solo proiettile. Chi colpite?”. Il messaggio in questione ha mandato su tutte le furie il rapper, che ha minacciato d’intraprendere azioni legali e ha scritto: “Domani mattina alla polizia postale, poi ti presento il mio avvocato. E se hai il coraggio mettici la faccia da subito coniglio”, e ancora:

“Sono perfettamente cosciente che c’è questo giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas, ad augurarmi la morte. Vabbè, continuate pure a farlo perché non me ne frega un ca**o, onestamente… Ma nel momento in cui toccate i miei figli allora lì avete un problema ragazzi e avete un problema bello grande. Però ve ne accorgerete, non vi preoccupate, poi vi posterò nome e cognome di questa persona e di tutti gli altri che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio, va bene?”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più.